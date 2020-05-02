COVID-19: в Италии зафиксировали резкий рост числа летальных случаев

Новости мира:В Италии за минувшие сутки резко выросла смертность больных с коронавирусом.

За прошедшие 24 часа в Италии было зафиксировано 474 смерти среди лиц, у которых была диагностирована болезнь, вызванная коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Управления гражданской защиты Италии.

Общее количество умерших от COVID-19 за время эпидемии в Италии составило 28 710 человек, из них информация о 474 смертях поступила за прошедшие сутки.

Это - существенный рост по сравнению с предыдущими днями. Там, накануне сообщалось о 269 жертвах эпидемии, причем речь шла о длительном постепенном уменьшении уровня смертности день ото дня. Больше, чем за последние сутки, фиксировалось только 21 апреля, когда число погибших превысило 500 человек.

Число новых диагностированных больных при этом остается стабильным и относительно низким - за сутки заболело 1900 человек. Общее количество за время эпидемии превысило 209 тысяч человек.

Количество больных с COVID-19 в реанимации продолжает неуклонно падать уже на протяжении почти месяца, сейчас их 1539. В начале апреля оно превышало 4000.