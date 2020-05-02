Коронавирус в Польше: за сутки умерли 13 человек

Новости мира:В Польше за сутки – 270 случаев коронавируса, 13 летальных.

За последние сутки в Польше инфицирование коронавирусом подтверждено у 270 человек, а умерло от COVID-19 - 13 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом - более 13,3 тысячи.

Об этом сообщает в Twitter министерство здравоохранения Польши.

"В Польше - 270 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом... С сожалением информируем вас о смерти 13 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении.

По состоянию на 2 мая количество зараженных инфекцией коронавируса в Польше выросло до 13 375, из их числа 664 человека скончались, а 3762 - излечились.

В больницах находятся 2649 человек, на домашнем карантине - более 95 000, под эпидемиологическим надзором - более 18,3 тысячи.

В Польше провели уже 366 013 тестов на обнаружение коронавируса, за последние сутки - 11,3 тыс.

Правительство Польши подготовило четыре этапа выхода из кризиса. На первом этапе с 20 апреля уже открыты для посещения леса и парки, а также частично отменены ограничения в сфере торговли. Второй этап будет введен в действие с начала мая. С 4 мая в Польше возобновят работу торговые центры, гостиницы и хостелы, некоторые учреждения культуры, а с 6 мая - детсады и ясли. С 4 мая Польша также отменит принудительный 14-дневный карантин для граждан страны, которые учатся и работают в пограничной с соседними странами ЕС зоне - Германии, Чехии, Словакии и Литвы.

Как сообщалось, в мире с начала пандемии коронавирусную болезнь COVID-19 зафиксировали у 3 425 496 инфицированных, из них 240 450 пациентов скончались, а 1 093 772 выздоровели.