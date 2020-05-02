Коронавирус в Беларуси: за сутки зафиксировано почти 1000 новых случаев

В Беларуси за сутки - 911 случаев коронавируса.

В Беларуси за прошедшие сутки было подтверждено почти 1000 новых случаев коронавируса. Четыре человека умерли от болезни.

Об этом сообщает TUT.BY.

"По сравнению с данными за 1 мая, в течение суток в стране зарегистрировали 911 новых случаев заболевания, 199 человек выздоровели и выписаны из больниц", - сказано в сообщении.

В Беларуси по состоянию на данный момент зарегистрировано 15 828 человек с положительным анализом на коронавирусную болезнь COVID-19.

По состоянию на 2 мая в Беларуси сделано 195 430 тестов на коронавирус, положительными оказались более 8% из них.

С начала вспышки коронавируса в стране умерли уже 97 человек, а выздоровели 3 117 пациентов.

Как сообщалось, по состоянию на утро 2 мая в мире с начала пандемии коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировали 3 млн 401 тысячу 394 инфицированных, из них 239 тысяч 615 пациентов умерли, а 1 млн 83 тысячи 816 выздоровели.