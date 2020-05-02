Скачать
Суббота, 02.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о событиях в Одессе 2 мая 2014 года: Это тяжелый эпизод нашей новой истории
Зеленский о событиях в Одессе 2 мая 2014 года: Это тяжелый эпизод нашей новой истории
Коронавирус в Беларуси: за сутки зафиксировано почти 1000 новых случаев
Коронавирус в Беларуси: за сутки зафиксировано почти 1000 новых случаев
ФИФА рассматривает идею перехода на календарь по схеме весна-осень
ФИФА рассматривает идею перехода на календарь по схеме весна-осень
Когда полнолуние в мае 2020: дата и время полнолуния
Когда полнолуние в мае 2020: дата и время полнолуния

Поиск вакцины от коронавируса: лидеры четырех европейских стран поддержали сбор средств

Поиск вакцины от коронавируса: лидеры четырех европейских стран поддержали сбор средств
17:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Лидеры ФРГ, Франции, Италии и Норвегии поддержат сбор средств на вакцину от коронавируса.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министры Италии и Норвегии Джузеппе Конте и Эрна Сульберг поддержали призыв Еврокомиссии собрать 7,5 миллиарда евро на разработку общедоступной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров этих четырех государств, обнародованном сегодня, сообщает Deutsche Welle.

"Мы открыто заявляем о наших обязательствах, и мы радуемся, что нас поддерживают партнеры во всем мире", - написали они.

"Средства, которые нами мобилизуются, запустят беспрецедентное глобальное сотрудничество между учеными и регуляторами, промышленностью и правительствами, международными организациями, фондами и представителями системы здравоохранения", - убеждены лидеры европейских государств, к которым также присоединились председатель Совета ЕС Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Жесткий карантин: в Испании резко упал уровень преступности

То, что Германия сделает "существенный денежный вклад" для этой инициативы, Меркель также подчеркнула в своем видеоподкасте 2 мая. Канцлер ФРГ отметила, что к инициативе присоединятся частные фонды, фармацевтические компании и альянсы CEPI и GAVI, которые являются партнерами правительств и частных компаний по доступности вакцин и предотвращения эпидемий.

Еврокомиссия 4 мая созывает международную донорскую конференцию в режиме онлайн, чтобы заложить основу для сбора 7,5 млрд евро, которые будут направлены на диагностику, предупреждение и лечение атипичной пневмонии COVID-19. Главной целью инициативы является разработка общедоступной вакцины.

Ирландия продлила коронавирусный карантин до 18 мая

"Коронавирус не знает границ. Ударить по этому вирусу можно только вакциной. Поэтому действовать надо глобально и скоординировано", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Италия, Ангела Меркель, Франция, Норвегия, Коронавирус, Эрна Сульберг, Эммануэль Макрон, Джузеппе Конте, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой у Вас цвет глаз? Этот тест определить главные черты Вашего характера
02 Новый клип на песню "Беги" Златы Огневич покоряет просторы интернета (Видео)
03 В Катаре из-за шторма столкнулись два пассажирских самолета (видео)
04 Кейт Миддлтон приобщает двухлетнего принца Луи к семейным традициям
05 "У меня игра, куда вы меня везете": Гусев рассказал, как очнулся в скорой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: оккупанты опять стреляли из минометов, двое украинских защитников ранены
День в ООС: боевики ранили двух военнослужащих ВСУ
&quot;Черкассы будут сопротивляться&quot;: Бондаренко обратился к Зеленскому (Видео)
Мэр Черкасс обратился к Зеленскому (Видео)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая
Ушел из жизни известный актер сериала &quot;Игры престолов&quot;
Ушел из жизни известный актер сериала "Игры престолов"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь