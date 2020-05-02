Поиск вакцины от коронавируса: лидеры четырех европейских стран поддержали сбор средств

Новости мира:Лидеры ФРГ, Франции, Италии и Норвегии поддержат сбор средств на вакцину от коронавируса.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министры Италии и Норвегии Джузеппе Конте и Эрна Сульберг поддержали призыв Еврокомиссии собрать 7,5 миллиарда евро на разработку общедоступной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров этих четырех государств, обнародованном сегодня, сообщает Deutsche Welle.

"Мы открыто заявляем о наших обязательствах, и мы радуемся, что нас поддерживают партнеры во всем мире", - написали они.

"Средства, которые нами мобилизуются, запустят беспрецедентное глобальное сотрудничество между учеными и регуляторами, промышленностью и правительствами, международными организациями, фондами и представителями системы здравоохранения", - убеждены лидеры европейских государств, к которым также присоединились председатель Совета ЕС Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

То, что Германия сделает "существенный денежный вклад" для этой инициативы, Меркель также подчеркнула в своем видеоподкасте 2 мая. Канцлер ФРГ отметила, что к инициативе присоединятся частные фонды, фармацевтические компании и альянсы CEPI и GAVI, которые являются партнерами правительств и частных компаний по доступности вакцин и предотвращения эпидемий.

Еврокомиссия 4 мая созывает международную донорскую конференцию в режиме онлайн, чтобы заложить основу для сбора 7,5 млрд евро, которые будут направлены на диагностику, предупреждение и лечение атипичной пневмонии COVID-19. Главной целью инициативы является разработка общедоступной вакцины.

"Коронавирус не знает границ. Ударить по этому вирусу можно только вакциной. Поэтому действовать надо глобально и скоординировано", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.