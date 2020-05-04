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"Укрспирт" приумножил прибыль в 2,5 раза

"Укрспирт" приумножил прибыль в 2,5 раза
15:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Бизнеса:Прибыль предприятия в январе-марте достигла 9,3 млн грн.

Государственное предприятие "Укрспирт" в первом квартале 2020 года увеличило чистую прибыль в 2,5 раза – до 9,3 млн грн против 3,7 млн грн за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"За первый квартал 2020 года чистая прибыль ГП "Укрспирт" составила 9 млн 284 тыс. гривен, что на 151% превышает соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация спирта за указанный период выросла на 28% – до 1,5 млн декалитров.

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Также сообщается, что за первые три месяца текущего года предприятие уплатило на 64% больше налогов по сравнению с первым кварталом 2019 года - 153,3 млн грн.

"К такому финансовому результату привела, в частности, детенизация отрасли. Влияние оказал и новый упрощенный механизм покупки спирта, который мы ввели в конце марта для физлиц-предпринимателей и юридических лиц. Благодаря ему, за последние 10 дней марта были заключены 150 договоров и отгружены 3510 литров спирта", – приводятся в сообщении слова и.о. главы "Укрспирта" Сергея Блескуна.

Как сообщалось, со 2 по 30 апреля "Укрспирт" произвел и поставил 4 млн литров сырья украинским производителям антисептиков. Это стало возможным благодаря принятому Верховной Радой закону о дополнительных экономических гарантиях в связи с распространением коронавирусной болезни, который до 30 апреля разрешал изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов ГП "Укрспирт".

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Государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году, является монополистом в спиртовой отрасли Украины.

Правительство начало приватизацию госпредприятия "Укрспирт", которую планирует завершить до 1 июля 2021 года. На продажу будет выставлен 41 завод предприятия.

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Украина, Прибыль, Укрспирт, Спирт.
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