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Энергобезопасность: стартует строительство украинско-польского газопровода

Энергобезопасность: стартует строительство украинско-польского газопровода
14:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Бизнеса:В Дании и Польше одновременно начинается строительство Балтийского газопровода.

В Польше и Дании одновременно начинается строительство Балтийского газопровода (Baltic Pipe), в результате которого планируется достичь энергетической независимости от России Польши и других стран региона, в частности Украины.

Об этом во время совместного брифинга для СМИ в понедельник в Варшаве заявили президент Польши Анджей Дуда, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский и руководитель компании Gaz-System Томаш Стемпень.

"Есть очень хорошая весть для Польши не только на ближайшее время, но, глубоко верю в это, – на десятилетия. Начинается строительство Baltic Pipe – газопровода, который будет проходить из шельфа Норвежского моря в Дании, а далее – из Дании в Польшу на наше побережье Балтийского моря до пункта Тшенсач", - заявил Дуда.

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По его словам, эта инвестиция начнется, фактически, в ближайшие дни путем начала строительных работ на польском и датском побережьях.

Президент РП сообщил, что 30 апреля польский оператор газопроводов компания Gaz-System - подписала контракт на реализацию этой инвестиции с итальянской компанией Saipem Limited.

"В контексте полной диверсификации поставок газа в Польшу, полной независимости Польши как потребителя (газа) от России, именно это является краеугольным камнем на пути этой независимости",- подчеркнул Дуда.

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Он добавил, что Baltic Pipe должен быть введен в эксплуатацию 1 октября 2022 года.

Польский лидер уточнил, что годовая пропускная способность Baltic Pipe составит около 10 млрд куб. м газа в год. Это значительно больше обеспечения польских потребностей на газ, поэтому Польша хочет стать "газовым хабом для этой части Европы". Он отметил, что благодаря строительству интерконнекторов Польша хочет поставлять газ из шельфа Норвежского моря соседним странам в рамках Инициативы Трех морей, а также в Украину.

"Очень важно, что Польша станет одним из гарантов энергетической безопасности Украины, которая, как мы знаем, много лет была под газовым, энергетическим шантажом России. В этой связи, для суверенитета и полной независимости этот элемент является очень важным", - подчеркнул Дуда.

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В свою очередь руководитель компании Gaz-System Стемпень сообщил, что общая стоимость строительства Baltic Pipe составляет более 1,5 млрд евро, а этой части строительства - 280 млн евро.

Как известно, так называемый Ямальский контракт между Польшей и Россией, подписанный в 1996 году, предусматривает поставки ежегодно около 10 млрд кубометров газа. В связи с вынужденной формулой "бери или плати" (take-or-pay), которую Газпром навязал польской компании PGNiG вынужден был покупать ежегодно (до 2022) не менее чем 8,7 млрд кубометров газа. Польша пытается диверсифицировать источники поставок энергоносителей, уменьшая зависимость от России. Для Польши ключевым является строительство Baltic Pipe. Польша покупает сжиженный газ из США, Катара и Норвегии.

Недавно Польша одержала победу над Россией в Стокгольмском арбитражном суде, который обязал Газпром снизить цену на газ, поставляемый в Польшу.

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Украина, Энергетика, Польша.
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