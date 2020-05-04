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Последствия карантина: Украинский бизнес ухудшил ожидания результатов своей деятельности

Последствия карантина: Украинский бизнес ухудшил ожидания результатов своей деятельности
16:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:В Украине бизнес ухудшил ожидания относительно экономических результатов своей деятельности из-за карантина.

Украинский бизнес ухудшил ожидания относительно экономических результатов своей деятельности из-за введенного карантина до 29,9 пунктов в Индексе ожиданий деловой активности, что является рекордно низким показателем. Об этом по результатам опроса сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

"Настроения бизнеса стремительно ухудшаются второй месяц подряд на фоне введенных в стране противоэпидемиологических ограничений. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в апреле снизился до рекордно низкого уровня - 29,9", - говорится в исследовании.

Показатели состояния бизнеса сравнивали с помощью диффузных индексов - когда сравнивалось количество респондентов, которые рассказывали о росте экономических показателей, а также половина ответов тех, кто сообщал об отсутствии изменений или негативные ожидания.

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В Нацбанке привели ключевые выводы мартовского опроса:

снижение ИОДА произошло вследствие существенного ухудшения ожиданий предприятий всех ВЭД, которые участвуют в опросах; предприятия сферы услуг наиболее пессимистично оценивали экономическую конъюнктуру апреля: диффузные индексы сектора составляют 20,4 (в марте - 36,1); респонденты всех секторов ожидают существенного сокращения численности работников, больше всего - в сфере строительства - диффузный индекс 25,0, против 42,9 в марте; бизнес снижает свои ожидания относительно цен на товары собственного производства и услуги.

"Респонденты промышленности существенно усилили свои негативные ожидания относительно экономических перспектив деятельности своих предприятий. ДИ сектора в апреле снизился до 33,3 (в марте - 48,6). Наиболее пессимистичные оценки по объемам произведенной продукции и новых заказов на продукцию, в том числе экспортных заказов на продукцию: ДИ снизился до 28,8, 24,2 и 22,9 соответственно", - указывается в исследовании.

Сообщается, что в сфере промышленности ожидают снижения остатков готовой продукции, а предприятия серьезно настроены на сокращение общей численности работников: ДИ - 33,3 (в марте - 50,0).

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Также отмечается, что в секторе строительства значительно усилились пессимистические ожидания предприятий строительства по результатам своей деятельности в апреле. ДИ сектора снизился до 24,5 (в марте - 40,6). Больше всего ухудшились ожидания по объемам строительства, объемов закупки сырья и материалов, а также закупки услуг подрядчиков: ДИ - 14,3, 17,9 и 21,4 соответственно (в марте - 42,9, 46,4 и 50,0 соответственно). Также предприятия сектора - сохраняют пессимистические настроения относительно закупочных цен. При этом, остаются высокими ожидания относительно цен на продукцию (услуги) собственного производства: ДИ - 60,7.

Также, согласно исследованию, пессимистические настроения наблюдаются в сфере торговли - самые пессимистичные респонденты настроены по объемам товарооборота и объемам закупки товаров для продажи. Однако, сохраняется оптимизм относительно стоимости товаров, закупленных для продажи.

Исследование проводилось с 6 по 24 апреля 2020 года. Всего были опрошены 183 предприятия.

Как сообщалось, в марте бизнес ухудшил ожидания своих экономических результатов из-за коронавируса до отметки 45,8.

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НБУ, Украина, Бизнес, Карантин.
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