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Президент Украины назначил стипендии для дефлимпийцев и паралимпийцев

Президент Украины назначил стипендии для дефлимпийцев и паралимпийцев
18:08 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский подписал указ о денежном поощрении выдающихся спортсменов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №164/2020 о ежемесячном денежном поощрении выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров.

Соответствующий документ от 4 мая обнародован на сайте главы государства.

"В соответствии с указом Президента Украины от 6 апреля 2006года  №290 "О мерах по физкультурно-спортивной реабилитации лиц с инвалидностью и поддержки паралимпийского и дефлимпийского движения в Украине "(с изменениями) постановляю назначить стипендии Президента Украины выдающимся спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренерам", - говорится в указе.

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Так, размер стипендий составляет от 7 до 12 тысяч грн.

Как сообщалось, что паралимпийская сборная Украины стала лучшей на чемпионате мира по легкой атлетике.

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Украина, Президент, Стипендии.
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