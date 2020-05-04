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Отчет МВД: сколько в Украине сотрудников структур, которые болеют Covid-19

Отчет МВД: сколько в Украине сотрудников структур, которые болеют Covid-19
17:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook

Новости Украины:На данный момент среди сотрудников Нацполиции лабораторно подтверждено 142 диагнозов коронавирусной болезни.

В настоящее время среди сотрудников Национальной полиции лабораторно подтверждено 142 диагнозов коронавирусной болезни Covid-19, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

В то же время, в Государственной пограничной службе подтверждено 17 заболевших, в Национальной гвардии - 19, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 3, Государственная миграционная служба - 1. Кроме этого, среди сотрудников Министерства внутренних дел есть 59 случаев заболевания.

В ведомстве сообщают, что обладают полуторамесячным запасам средств индивидуальной защиты и дезинфекции для противодействия коронавирусной инфекции. "Для защиты 350-тысячного коллектива МВД в КНР оперативно было закуплено в марте-апреле 1,5 млн шт респираторов, более 260 тыс. шт. костюмов биологической защиты, 100 тыс 650 экспресс-тестов, 1 тыс термометров, более 200 тыс пар одноразовых перчаток. Часть этого груза – 80 тыс респираторов и 8 тыс костюмов - была передана Минздраву для обеспечения первоочередных нужд учреждений здравоохранения по всей Украине.

Сколько составили убытки жителей Земли из-за коронавируса: в ООН подсчитали

Также Центральная поликлиника МВД в апреле закупила респираторы высокого класса защиты модели 3М "6800М", которые предназначены для работы медиков системы МВД с больными особо опасными инфекционными болезнями, а также для работы сотрудников следственно-оперативных групп при осмотре тел погибших и контактах с лицами, у которых лабораторно подтвержден коронавирус.

"Сейчас, когда МВД уже имеет полуторамесячный запас материальных ресурсов необходимых для противостояния эпидемии коронавируса, Министерство приняло решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно у украинских товаропроизводителей", - говорится в сообщении.

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Украина, МВД, Карантин, Заражение, Коронавирус, Covid-19.
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