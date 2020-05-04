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Понедельник, 04.05.2020
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Сколько составили убытки жителей Земли из-за коронавируса: в ООН подсчитали

Сколько составили убытки жителей Земли из-за коронавируса: в ООН подсчитали
17:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: unsplash.com

Новости Украины:В мире в 2020 году в результате пандемии коронавируса население понесло убытки в размере $3,4 трлн.

Население в мире в 2020 году в результате пандемии коронавируса COVID-19 понесло убытки в размере $3,4 трлн.

Об этом заявил председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН, представитель Нигерии Тиджани Мухаммад-Банде.

"Согласно данным Международной организации труда (МОТ), из-за пандемии коронавируса в 2020 году люди по всему миру понесли убытки в размере $3,4 трлн. Все страны (. . .) в данное время находятся под большим давлением. Ни одна страна мира в одиночку не может выстоять против таких трудностей. Мы (ООН - прим. ИФ) хотим совместными усилиями победить пандемию COVID-19", - отметил Мухаммад-Банде в понедельник в ходе видеоконференции контактной группы Движения неприсоединения.

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Для этого, по словам Мухаммад-Банде, должна быть создана новая, устойчивая система, которая прекратит войны в различных странах. "Мы призвали весь мир к прекращению войн. Сейчас кризисная ситуация во всем мире", - отметил он.

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ООН, Финансы, мир, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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