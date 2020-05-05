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Шмыгаль: Ослабление карантина - это месседж для бизнеса

Шмыгаль: Ослабление карантина - это месседж для бизнеса
04:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Премьер говорит, что бизнес может готовиться к открытию.

Малый и средний бизнес может готовиться к открытию. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

"Сегодня, это (ослабление карантина — ред) месседж для бизнеса, он может готовиться", — сказал Шмыгаль.

Он пояснил, что с 11 мая может начать свою работу малый бизнес и средний бизнес.

"С 11 мая мы предполагаем облегчения карантина. Они предусматривают от открытия парков, скверов, площадок, открытие заведений общественного питания, открытие магазинов непродовольственных групп компаний. Это будет реализовываться при соответствующих норм, параметров, протоколов, которые прописывает Минздрав, главный санитарный врач, для того, чтобы обеспечить безопасность граждан ... ослабление карантина приводит к началу работы малого и среднего бизнеса. Это решение для того, чтобы бизнес до 11 мая мог подготовиться — это и закупка товаров, и дезинфекция", — пояснил Шмыгаль.

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Шмыгаль подчеркнул, что за эти дни предприниматели должны подготовиться, чтобы соблюдать санитарные нормы и подготовить точки до открытия.

В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.

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Карантин, Денис Шмыгаль, Covid-19.
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