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Ляшко о COVID-19: В Украине достаточно высокий показатель выявляемости заболевания

Ляшко о COVID-19: В Украине достаточно высокий показатель выявляемости заболевания
02:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В Украине не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19.

В украинских лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования на COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы должны понимать, где делаются тесты. К сожалению, в наших больницах амплификаторов для ПЦР не было никогда, их всего несколько десятков на 1500 больниц", - сказал он в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Ляшко уточнил, что из-за отсутствия амплификаторов (для проведения ПЦР-тестов на коронавирус - ред.) тестирование на COVID-19 проводится "исключительно в лабораторных центрах бывших СЭС, где могут работать вирусологи в лабораториях с определенным классом защиты".

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Ляшко также сообщил, что стратегия тестирования на COVID-19 разрабатывалась с учетом широкого применения быстрых тестов.

"Когда мы рассчитывали стратегию тестирования, весь мир рассчитывал, что будут быстрые тесты у каждого семейного врача. Но сейчас ВОЗ, Испания, Франция, все отказались от быстрых тестов, все работают с ПЦР, и мы отчитываемся только про ПЦР-тесты", - сказал он.

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Ляшко подчеркнул, что в Украине достаточно высокий показатель выявляемости заболевания.

"Во многих странах стремятся к выявляемости на уровне 3%, у нас сегодня выявляемость больше 10%, т.е. количество выявленных случаев из тех тестов, которые мы проводим. Мы более прицельно проводим тесты, например, 4тыс. тестов провели, 400 случаев выявили", - сказал он.

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Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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