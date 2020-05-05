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После 4 лет перерыва: Украина возобновила импорт бензина из РФ

После 4 лет перерыва: Украина возобновила импорт бензина из РФ
14:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Бизнеса:Последний раз поставки бензинов из России в Украину по железной дороге осуществлялись в 2016 году.

"Западная нефтегазовая компания" (ЗНГК) и "Евростандарт" в конце апреля возобновили импортные поставки автомобильных бензинов из России.

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

Бензин марки А-92 поступил в Украину по железной дороге с Московского НПЗ компании "Газпром нефть". В конце апреля – начале мая ЗНГК оформила импорт около 400 т бензина, "Евростандарт" — 115 тонн.

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В "А-95" добавили, что 4 мая ЗНГК начала предлагать А-92 Московского НПЗ в мелкооптовом сегменте с нефтебазы в Василькове (Киевская обл.).

Последний раз поставки бензинов из России в Украину по железной дороге осуществлялись в 2016 году. Тогда по итогу года было поставлено около 22 тыс. т (чуть более 1% от баланса рынка). В том году практически все поставки осуществлялись с Орского НПЗ компании "Орскнефтеоргсинтез", входящей в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Крупнейшими импортёрами тогда выступали также ЗНГК (18 тыс. т) и "Евростандарт" (4 тыс. т).

Также вместе с автомобильным бензином, "Евростандарт" и ЗНГК с конца апреля начали импортировать дизельное топливо производства Московского НПЗ "Газпром нефти". По состоянию на 3 мая, "Евростандарт" оформил поставку 1,7 тыс. т, ЗНГК — 2,3 тыс. т ДТ. Ранее, после 2016 г., поставки дизтоплива с Московского НПЗ в Украину не фиксировались.

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Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса котировки бензинов в Северо-Западной Европе за два месяца упали более чем в 3 раза. Если в феврале они составляли $550/т, то в марте опустились до $275/т, в апреле — вовсе $170/т, по информации трейдеров.

В 20-х числах апреля издание РБК сообщило, что российские нефтяные компании вынуждены продавать бензин на бирже себе в убыток. Розничная реализация бензина в России, из-за мер самоизоляции, упала на 40–50%, по оценкам Минэнерго РФ.

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Украина, Бензин, РФ, Импорт, Карантин.
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