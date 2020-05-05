Майские пенсий: в Украине на выплаты уже направили 7,3 млрд

Новости Бизнеса:В Украине на выплаты пенсий в мае уже направили более 7 миллиардов.

Пенсионный фонд Украины направил уже 7,3 миллиарда гривень на финансирование пенсионных выплат в мае.

Об этом ПФУ информирует на странице в Facebook.

"5 мая 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая. На пенсионные выплаты направлено 4,7 миллиарда гривень. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 7,3 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

В ПФУ подчеркивают, что выплату пенсий проведут в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсию зачислят на счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой.