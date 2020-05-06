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COVID-19: Минздрав взял под контроль все выплаты медикам

COVID-19: Минздрав взял под контроль все выплаты медикам
10:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Минздрав взял под контроль выплату 300%-процентной доплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.

Министерство здравоохранения Украины взяло под личный контроль выплату 300%-ной доплаты медикам, борющимся с COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

При этом министр отметил, что выплаты за март и выплаты, начиная с 1 апреля, имеют разные механизмы. "Относительно выплат за март: 2 апреля я подписал приказ о выплате, после чего все средства были перечислены на места. Они были перечислены в середине апреля… Вчера в связи с многочисленными сигналами из регионов я провел селектор с заместителями глав облгосадминистраций и руководителями департаментов здравоохранения. Я был шокирован набором их отговорок, почему они не перечислили в полном объеме, а за отработанное время",- сказал Степанов, добавив, что все медработники в ближайшее время получат 300%-ную доплату за март, а до пятницы министерство получит отчет по каждому медработнику.

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"С 1 апреля зарплата вложена в тариф COVID-19: туда входит стоимость лечения, 300% зарплаты медработников. Мы заложили все эти условия в отдельный нормативный акт – постановление Кабмина от 24 апреля. Я уверен, что Национальная служба здоровья на протяжении одного-двух дней заключит все договоры и в ближайшее время перечислят все средства",- сказал он.

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Врачи, Медики, Коронавирус, Максим Степанов, Зарплаты медикам, Covid-19.
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