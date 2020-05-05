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Минздрав: На зарплаты медикам нужно выделить дополнительно 11 млрд гривен

Минздрав: На зарплаты медикам нужно выделить дополнительно 11 млрд гривен
10:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Для повышения зарплаты медикам необходимо дополнительно выделить из госбюджета 11 млрд грн.

Для того, чтобы повысить заработные платы для 435 тыс. медиков, которые борются с распространением коронавирусной инфекции, необходимо дополнительно выделить 11 млрд гривен, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Чтобы повысить зарплаты 435 тыс. медиков, нужно около 11 млрд грн. Мы будем обращаться к правительству и Верховной Раде по изменениям к госбюжету. Мы считаем, что наши медработники уже в этом году должны получать существенное увеличение зарплаты, не меньше чем до 50%", - сказал он на брифинге во вторник.

Степанов сообщил, что с 11 мая Минздрав начнет экспертизу всей мединфраструктуры, "чтобы определить возможности и эффективность госпитальной сети".

Минздрав с 11 мая планирует также начать разработку и утверждение госстандартов оказания медпомощи с привлечением ученых и ведущих специалистов отрасли.

В Украине коронавирусом заболели 2479 медработников

"После этого на основе этих данных Минздрав разработает справедливые тарифы, по которым будет проводиться финансирование отрасли в 2021 году", - сказал он.

За последние сутки в Украине зафиксировано 366 новых случаев Covid-19, общее число зараженных — 12 697 человек. Жертвами коронавируса стали уже 316 заболевших, 1875 пациентов выздоровели.

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Минздрав, Врачи, Медики, Коронавирус, Максим Степанов, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
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