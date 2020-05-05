В Украине коронавирусом заболели 2479 медработников

Новости Украины:На 5 мая в Украине заразились коронавирусом уже 12697 человек, за сутки число новых случаев уменьшилось.

За последние сутки в Украине количество медработников с лабораторно подтвержденным коронавирусом выросло на 92 человека.

Всего по состоянию на понедельник, 5 мая, Covid-19 диагностировали у 2479 медиков.

"За минувшие сутки заболело 366 человек, из них 26 детей и 92 медицинских работника. Было госпитализировано 100 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев, среди них большинство имели сопутствующие хронические заболевания. При этом хорошая новость: 256 пациентов выздоровели", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром во вторник.

Напомним, на внеочередном заседании украинского правительства 4 мая было принято решение продлить карантин в Украине до 22 мая с некоторыми ослаблениями после 11 мая.

За последние сутки в Украине зафиксировано 366 новых случаев Covid-19, общее число зараженных — 12 697 человек. Жертвами коронавируса стали уже 316 заболевших, 1875 пациентов выздоровели.