Коронавирус в Украине: за сутки диагностировали 366 новых случаев

366 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 13 человек из числа ранее заболевших скончались, 256 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 418 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 3 мая – о 502 новых заболевших
"За минувшие сутки заболело 366 человек, из них 26 детей и 92 медицинских работника. Было госпитализировано 100 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев, среди них большинство имели сопутствующие хронические заболевания. При этом хорошая новость: 256 пациентов выздоровели", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром во вторник.
При этом, по его словам, с начала пандемии в Украине было зафиксировано 12 697 случаев заболевания, однако 1 875 заболевших выздоровели, а 316 скончались. Таким образом, в настоящее время количество болеющих Covid-19 в Украине составляет 10 506.
Вместе с тем, согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, за минувшие сутки направлено на амбулаторное лечение было 266 человек, в том числе на 21 ребенка и 86 медработников (с начала пандемии оно было назначено 8 935 пациентам, из них 724 детей и 2 061 медицинский работник).
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Количество требовавших госпитализации за сутки возросло на 100, в том числе на 5 детей и 6 медработников (с начала пандемии госпитализация была назначена 3 762 пациентам, из них 157 детей и 418 медицинских работников). Из них в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) нуждалось на 7 человек больше (всего – 167, в том числе один ребенок и 14 медиков).
Из общего количества подтвержденных 12 697 случаев заболевания Covid-19 он выявлен у 881 ребенка и 2 479 медиков. Из 316 умерших 18 медработников, из 1 875 выздоровевших – 424. Лабораторно исследовано 139 759 образцов методом ПЦР.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 мая 2020 года в Центр поступило 1041 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 33 311 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщалось, по состоянию на утро 5 мая количество умерших от коронавирусной болезни COVID-19 в мире превысило 250 тысяч человек. Вылечились от недуга более 1,16 миллиона пациентов.
Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения будут ослаблены.
Напомним, глава ВОЗ уверяет, что пандемия завершится нескоро. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа инфицированных коронавирусом COVID-19 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии
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