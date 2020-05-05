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Вторник, 05.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: за сутки диагностировали 366 новых случаев
Коронавирус в Украине: за сутки диагностировали 366 новых случаев
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Коронавирус в Украине: за сутки диагностировали 366 новых случаев

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Коронавирус в Украине: за сутки диагностировали 366 новых случаев
09:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Украине за минувшие сутки 366 новых случаев заболевания Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 256 выздоровели, 10 506 активных случаев.

366 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 13 человек из числа ранее заболевших скончались, 256 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 418 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 3 мая – о 502 новых заболевших

"За минувшие сутки заболело 366 человек, из них 26 детей и 92 медицинских работника. Было госпитализировано 100 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев, среди них большинство имели сопутствующие хронические заболевания. При этом хорошая новость: 256 пациентов выздоровели", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром во вторник.

При этом, по его словам, с начала пандемии в Украине было зафиксировано 12 697 случаев заболевания, однако 1 875 заболевших выздоровели, а 316 скончались. Таким образом, в настоящее время количество болеющих Covid-19 в Украине составляет 10 506.

Вместе с тем, согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, за минувшие сутки направлено на амбулаторное лечение было 266 человек, в том числе на 21 ребенка и 86 медработников (с начала пандемии оно было назначено 8 935 пациентам, из них 724 детей и 2 061 медицинский работник).

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 454 случая;
  • Волынская область — 343 случая;
  • Днепропетровская область — 478 случаев;
  • Донецкая область — 83 случая;
  • Житомирская область — 448 случаев;
  • Закарпатская область — 546 случаев;
  • Запорожская область — 287 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1015 случаев;
  • Кировоградская область — 401 случай;
  • г. Киев — 1583 случая;
  • Киевская область — 866 случаев;
  • Львовская область — 514 случаев;
  • Луганская область — 38 случаев;
  • Николаевская область — 163 случая;
  • Одесская область — 469 случаев;
  • Полтавская область — 231 случай;
  • Ровенская область — 779 случаев;
  • Сумская область — 112 случаев;
  • Тернопольская область — 923 случая;
  • Харьковская область — 377 случаев;
  • Херсонская область — 142 случая;
  • Хмельницкая область — 119 случаев;
  • Черновицкая область — 1948 случаев;
  • Черкасская область — 314 случаев;
  • Черниговская область — 64 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Количество требовавших госпитализации за сутки возросло на 100, в том числе на 5 детей и 6 медработников (с начала пандемии госпитализация была назначена 3 762 пациентам, из них 157 детей и 418 медицинских работников). Из них в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) нуждалось на 7 человек больше (всего – 167, в том числе один ребенок и 14 медиков).

Из общего количества подтвержденных 12 697 случаев заболевания Covid-19 он выявлен у 881 ребенка и 2 479 медиков. Из 316 умерших 18 медработников, из 1 875 выздоровевших – 424. Лабораторно исследовано 139 759 образцов методом ПЦР.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 мая 2020 года в Центр поступило 1041 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 33 311 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщалось, по состоянию на утро 5 мая количество умерших от коронавирусной болезни COVID-19 в мире превысило 250 тысяч человек. Вылечились от недуга более 1,16 миллиона пациентов.

Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения будут ослаблены.

Напомним, глава ВОЗ уверяет, что пандемия завершится нескоро. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа инфицированных коронавирусом COVID-19 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии

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