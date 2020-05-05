В мире число смертей от коронавируса превысило четверть миллиона человек

Новости Украины:Число жертв коронавируса в мире превысило 250 тыс., более 1 млн человек выздоровели.

По состоянию на утро вторника, в мире от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 251 562 человека.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Всего, по информации университета, подтверждено 3 млн 584 тыс. 118 случаев заболевания. 1 млн 162 тыс. 538 человек - выздоровели.

Больше четверти летальных исходов насчитывается в США — 69 921. Там лидером по смертности от COVID-19 является город Нью-Йорк (24 944 жертвы).

На втором месте среди стран Италия с 29 079 смертями. Тройку замыкает Великобритания, где жертвами заболевания стали 28 734 человека.

Всего в мире зафиксировано более 3,6 миллионов случаев заболевания COVID-19 за все время пандемии. Из них более 1,2 миллиона случаев — в США. На втором месте по количеству заболевших Испания (более 248 тысяч случаев), на третьем — Италия (более 211 тысяч случаев).

Общее количество вылечившихся от коронавируса превысило 1,19 миллиона человек. Больше всего выздоровевших в США (более 188 тысяч человек), в Испании (151,6 тысяч человек) и Германии (132,7 тысяч человек).

Как сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения считают, что борьба с коронавирусом COVID-19 и его распространением во всем мире затянется надолго. А потому, чтобы избежать повторных возгораний, выходить с карантина нужно взвешенно и постепенно.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавируса.

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