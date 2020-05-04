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Понедельник, 04.05.2020
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В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 12 000

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В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 12 000
09:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Украине за минувшие сутки 418 новых случаев Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 72 выздоровели.

На 418 человек возросло за минувшие сутки количество заболевших Covid-19 в Украине, 15 ранее заболевших умерли, 72 человека выздоровели, всего число инфицированных на 4 мая составляет 12 331 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в понедельник.

"За минувшие сутки заболело 418 человек, из них 36 детей и 62 медицинских работника. Было госпитализировано 97 человек. Зафиксировано, к сожалению, 15 летальных случаев, из них большинство имело сопутствующие заболевания. При этом хорошая новость – 72 пациента выздоровели. Всего за все время пандемии заболел 12 331 человек, из них 855 детей, а также 2 387 медработников. При этом всего выздоровели 1 619 человек, а летальных случаев – 303", - сказал Степанов на онлайн-брифинге в понедельник утром.

Вместе с тем, как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в понедельник утром, на амбулаторном лечении находятся 8 669 пациентов, из них 703 ребенка и 1 975 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3 662 человек, из них 152 ребенка и 412 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 160 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

 

По состоянию на утро 3 мая число заболевших с начала распространения коронавируса в Украине достигло 11 913, из них скончались 288 человек, а общее количество выздоровевших составило 1 547.

Таким образом, по состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине количество активных больных составило 10 409, что на 331 больше, чем сутки ранее.

Суточный рост количества заболевших на 3 мая составлял 444 случаев, 2 мая - 550 случаев, 1 мая - 455 случаев, 30 апреля - 540 человек, на 29 апреля – 456 человек.

Таким образом, нынешний прирост числа выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине (418) демонстрирует постепенное снижение третий день подряд и является наименьшим за последние 5 дней.

Статистика по областям:

  • Винницкая - 436
  • Волынская - 340
  • Днепропетровская - 460
  • Донецкая - 81
  • Житомирская - 430
  • Закарпатская - 531
  • Запорожская - 285
  • Ивано-Франковская - 984
  • Кировоградская - 401
  • Киев - 1535
  • Киевская область - 853
  • Львовская - 506
  • Луганская - 37
  • Николаевская - 161
  • Одесская - 427
  • Полтавская - 227
  • Ровенская - 750
  • Сумская - 112
  • Тернопольская - 896
  • Харьковская - 361
  • Херсонская - 139
  • Хмельницкая - 116
  • Черновицкая - 1887
  • Черкасская - 312
  • Черниговская - 64

Как сообщает ЦОЗ Минздрава, всего в результате осложнений, вызванных болезнью, в Украине по состоянию на утро 4 мая умерли 303 человека, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Рост количества жертв коронавируса за предыдущие трое суток составлял: на 3 мая – 9 человек, на 2 мая – 7 человек, на 1 мая – 11 человек.

В общем по данным ЦОЗ Минздрава по состонию на утро 4 мая 1 619 пациентов уже выздоровели, из них 358 медработников.

Рост числа выздоровевших за минувшие трое суток составлял соответственно – 49, 85 и 175 человек.

По состоянию на утро 4 мая в ЦОЗ поступило 546 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 32 270 сообщений о подозрении на Covid-19.

Как сообщалось, по последним данным в мире зафиксировано более 3,5 млн заболевших коронавирусом, при этом выздоровели 1,15 млн человек, а умерли 248 тыс.

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ВОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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