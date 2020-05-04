Пандемия COVID-19: Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 3,5 млн

Новости Украины:Количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,6 млн человек, из них умерли свыше 247 000, выздоровели - 1 млн 125 тыс.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по Киеву понедельника достигло 247 тыс. 475 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 646, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Сутками ранее число умерших в мире выросло на 5 тыс. 054 человека.

Всего в мире, по данным университета, на 8:00 понедельника насчитывалось 3 млн 507 тыс. 053 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 78 тыс. 631 случай заражения. В воскресенье этот показатель равнялся 84 тыс. 148.

Полностью излечились более 1 млн 125 тыс. человек.

Страной с самым большим количеством заболевших (1,15 млн), умерших (68,5 тыс.) и выздоровевших (более 180 тыс.) от коронавируса - в США.

На втором месте по количеству заразившихся - Испания, где обнаружили свыше 217 000 случаев. В Италии заболели более 210 000 тысяч, в Великобритании - свыше 187 000, во Франции - почти 169 000.

В Германии заболели более 165 000, в России - свыше 134 000, в Турции - более 126 000. На девятом месте по количеству заразившихся - Бразилия (101 826), на десятом - Иран (97 424).

После США самое большое количество погибших от COVID-19 - в Италии (28 884), Великобритании (28 446), Испании (25 264) и Франции (24 864).

На втором месте по выздоровлению - Германия (130 600), на третьем - Испания (118 902), потом Италия (81 654) и Китай (78 684).Всего в мире COVID-19 зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран, которые постоянно корректируются.

Напомним, глава ВОЗ уверяет, что пандемия завершится нескоро. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа инфицированных коронавирусом COVID-19 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии.

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