Цены на нефть снова перешли к росту

Новости Бизнеса:Котировки нефти продолжают расти на фоне вступления в силу соглашения ОПЕК + по сокращению добычи сырья и постепенного выхода стран из карантина.

Цены на нефть снижаются в среду из-за роста коммерческих запасов сырья в США, что возобновило опасения инвесторов по поводу перепроизводства сырья на фоне падения спроса на топливо. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $ 30,95 за баррель, что на $ 0,02 (0,06%) ниже цены закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах нью-йоркской товарной бирже NYMEX вырос в цене на $ 0,04 (0,16%) - до $ 24,60 за баррель.

Нефть подешевела после того, как отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы нефти в США выросли по итогам прошлой недели на 8,4 млн барр. Это больше, чем прогнозировали отраслевые эксперты. Запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 6,1 млн баррелей. В то же время увеличились запасы нефти на НПЗ.

Ранее цены на нефть заметно выросли, поскольку европейские и азиатские страны смягчают карантинный режим, направленный на сдерживание пандемии COVID-19, а производители сократили поставки топлива и энергоносителей на фоне снижения спроса. Но аналитики предупреждают, что восстановление баланса на рынке будет нестабильным.

Данные Управления энергетической информации (EIA) будут опубликованы вечером 6 мая.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени, цена на нефть марки Brent установлена на уровне 30,77 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 31,62 доллара за баррель, что на 65 центов выше уровня закрытия торгов ($ 30,97).