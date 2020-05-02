Торги на фондовом рынке США: Dow Jones и S&P 500 падают, нефть растет

Новости Бизнеса:В США завершился торговый день на фондовых рынках. Dow Jones и S&P 500 закрылись падением, нефть подорожала.

Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением индексов Dow Jones, S&P 500 и ростом цен нефтяных фьючерсов.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones снизился на 2,55%, индекс S&P 500 подешевел на 2,81%, индекс NASDAQ Composite подешевел на 3,20%.

По итогам торговой недели: DOW -0.22%, S&P -0.21%, Nasdaq -0.34%

Цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 4,56%, или $0,86, до 19,70 дол за баррель. Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,49%, или $0,13, до отметки 26,61 дол за баррель.