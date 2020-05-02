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НБУ нашел нарушения в деятельности трех банков: один из них оштрафован

НБУ нашел нарушения в деятельности трех банков: один из них оштрафован
14:14 Сегодня Телеграф UBR

Новости Бизнеса:Штраф получил Полтава-банк, а Креди Агриколь и МИБ – письма с предупреждением.

Нацбанк в апреле вынес письменные предупреждения трем банкам, а одного из них еще и оштрафовал.

Такие меры приняты по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, сообщает пресс-служба регулятора.

Речь идет о таких банках:

Креди Агриколь Банк. В качестве меры воздействия НБУ дал письменное предостережение за то, что банк немедленно не сообщил в специально уполномоченный орган о попытке установления деловых отношений с физлицом, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которого применены международные санкции.

Международный инвестиционный банк (МИБ). В качестве меры воздействия Нацбанк также дал письменное предостережение. Во-первых, за нарушение требований по разработке, внедрению и постоянному обновлению внутренних документов банка по вопросам финансового мониторинга. Во-вторых, за неосуществление должной оценки финансового состояния клиентов.

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Полтава-банк. Регулятор оштрафовал его на 300 тыс. грн за неосуществление на постоянной основе надлежащего анализа финансовых операций клиентов с учетом риск-ориентированных подходов. Также НБУ направил ему письменное предостережение за то, что тот ненадлежащим образом изучает клиентов.

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НБУ, Банки, МИБ, Креди Агриколь, Полтава-банк.
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