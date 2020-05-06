Минздрав обещает доплаты медикам до конца недели

Новости Бизнеса:Дополнительные выплаты медикам, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, будут проведены уже до пятницы.

Медики, борющиеся с COVID-19, получат 300% доплаты до конца текущей недели, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

"Мы направили на места 905 млн грн субвенции на выплаты медикам за март. 23 марта было принято постановление, которое регламентировало порядок повышение зарплат. Мы собрали всю потребность с областей по всем медработникам, количество 5,435 тыс. медработников, которые работали с COVID-19. Потребность в средствах – 181,661 млн грн. Дополнительно по просьбе областей в постановлении правительства зафиксировано, что указанные средства идут на эти выплаты", - сказал он.

Степанов отметил, что при расчете зарплат местная власть "начали пользоваться приказом Минсоцполитики за 2003 год, где есть слова за отработанное время".

"Я провел селекторное совещание с замами голов облгосадминистраций и руководителей департаментов здравоохранения и дал поручение, чтобы до 8 мая включительно медработники получили все доплаты", - сказал министр, добавив, что главы облгосадминистраций должны провести расследование по выплатах.