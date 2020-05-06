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В Минэкономики планируют изменить Prozorro: детали

В Минэкономики планируют изменить Prozorro: детали
14:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Бизнеса:Министерство разрабатывает изменения в действующее законодательство.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разрабатывает изменения в законодательство, направленные на поддержку отечественного производителя, для чего будет изменена работа системы публичных закупок Prozorro, сообщает пресс-служба министерства.

"Ежегодно Украина тратит сотни миллиардов гривень на государственные закупки. Принципы и подходы, на которых построена система Prozorro, абсолютно поддерживаются Минэкономики. В то же время в период мирового экономического кризиса сфера публичных закупок может стать драйвером роста для украинского бизнеса, в том числе, благодаря промышленной локализации", - сказано в сообщении.

В Минэкономики добавили, что большинство стран мира сегодня соглашаются с тем, что одним из действенных механизмов выхода из кризиса является поддержка национального производителя через так называемые неценовые критерии в государственных закупках.

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"Это означает, что при сопоставимых ценах на ту или иную продукцию одним из основных критериев становится локализация производства на территории государства. Такие защитные механизмы работают в Европейском Союзе и всех развитых странах мира. Без возрождения промышленного производства преодоление кризиса будет невозможным. Государство должно не на словах, а на деле поддержать украинский бизнес, который платит налоги и создает рабочие места", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада в сентябре прошлого года приняла закон, которым снижается уровень допороговых закупок в системе Prozorro до 50 тыс. грн с 200 тыс. грн.

Система Prozorro была создана в 2015 году, с 1 августа 2016 года была распространена в Украине на всех государственных заказчиков при проведении закупок товаров стоимостью более 200 тыс. грн и услуг - более 1,5 млн грн. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.

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Украина, Кабмин, ProZorro.
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