Скачать
Среда, 06.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине не будет массовых акции на 8-9 мая
В Украине не будет массовых акции на 8-9 мая
В Украине могут появится "паспорта здоровья"
В Украине могут появится "паспорта здоровья"
Старт Бундеслиги перенесли на неделю
Старт Бундеслиги перенесли на неделю
Apple обновила прошивку своих дорогих наушников
Apple обновила прошивку своих дорогих наушников

Геопространственные данные: Зеленский подписал закон о формировании инфраструктуры

Геопространственные данные: Зеленский подписал закон о формировании инфраструктуры
14:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский подписал Закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных", который устанавливает правовые основы создания, функционирования и развития геокадастра.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Внедрение земельного рынка требует прозрачности. В Украине один из самых современных геокадастров. И так и должно быть у страны, которая называет себя житницей Европы. Прозрачность и открытость – это путь к преодолению коррупции и защите крестьян и фермеров от рейдерства и махинаций", – сказал Зеленский.

Шмыгаль рассказал, как изменится работа общественного транспорта с 11 мая

Закон, который подписал Глава государства, открывает для украинцев доступ в сети Интернет к геопространственным данным и метаданным, которые создаются в публичном секторе и предприятиями-монополистами.

Этот закон также вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью введения ответственности за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных.

Как сообщалось, Закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных"" № 554-IX парламент принял 13 апреля 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ОП, инфраструктура геопространственных данных.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Школа 2020: С сентября школьники месяц будут догонять учебную программу
02 Приметы и поверья на 6 мая 2020 года, что категорически запрещено делать
03 В Украине меняются условия карантина: что изменится с 11 мая
04 Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 13 000
05 Грозы с градом и шквальный ветер: в Украине значительно ухудшится погода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минздрав обещает доплаты медикам до конца недели
Минздрав обещает доплаты медикам до конца недели
Шмыгаль рассказал, как изменится работа общественного транспорта с 11 мая
Как изменится работа общественного транспорта с 11 мая
Карта коронавируса в Украине и мире 6 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Сыну Принца Гарри исполнился год: каким будет праздник
Сыну Принца Гарри исполнился год: каким будет праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь