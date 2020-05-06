Геопространственные данные: Зеленский подписал закон о формировании инфраструктуры

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский подписал Закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных", который устанавливает правовые основы создания, функционирования и развития геокадастра.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Внедрение земельного рынка требует прозрачности. В Украине один из самых современных геокадастров. И так и должно быть у страны, которая называет себя житницей Европы. Прозрачность и открытость – это путь к преодолению коррупции и защите крестьян и фермеров от рейдерства и махинаций", – сказал Зеленский.

Закон, который подписал Глава государства, открывает для украинцев доступ в сети Интернет к геопространственным данным и метаданным, которые создаются в публичном секторе и предприятиями-монополистами.

Этот закон также вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью введения ответственности за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных.

Как сообщалось, Закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных"" № 554-IX парламент принял 13 апреля 2020 года.