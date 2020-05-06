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Шмыгаль рассказал, как изменится работа общественного транспорта с 11 мая

Шмыгаль рассказал, как изменится работа общественного транспорта с 11 мая
13:58 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В Украине планируют запустить дополнительный общественный транспорт для тех, кому разрешат работать с 11 мая.

Каждый город должен адаптивно и разумно подходить к обеспечению работы общественного транспорта. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Запуск общественного транспорта мы планируем делать в том числе в рамках нашей концепции "адаптивного карантина". И здесь у нас общая ответственность с местной властью, когда все аспекты этого решения будут четко просчитаны", - сказал Шмыгаль.

"Общественный транспорт, особенно в крупных городах, - это сразу риск сотен новых больных, и здесь надо действовать поступательно и смотреть в первую очередь на вопросы безопасности. Каждиц городской голова несет личную ответственность за ситуацию в каждом городе", - добавил он.

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"Количество общественного транспорта надо увеличивать с 11 мая, чтобы обеспечить людям возможность добираться до мест работы для того бизнеса, который уже будет открыт. И каждий город, каждый орган местного самоуправления должен адаптивно и разумно подходить к обеспечению работы общественного транспорта в городах", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что метрополитен будет восстанавливать работу в два этапа, уже в конце выхода Украины из карантина.

Как будут запускать метро: Шмыгаль рассказал, каков план

Карантин в Украине будет действовать как минимум до 22 мая. Первый этап ослабления ограничительных мер начнется 11 мая. После него запланированы еще 4 этапа выхода страны из карантина.

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Украина, Кабмин, Метро, Карантин, Общественный транспорт.
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