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Как будут запускать метро: Шмыгаль рассказал, каков план

Как будут запускать метро: Шмыгаль рассказал, каков план
16:17 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: facebook

Новости Украины:Денис Шмыгаль заявил, что метрополитен будет восстанавливать работу в два этапа, уже в конце выхода Украины из карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что метрополитен будет восстанавливать работу в два этапа, уже в конце выхода Украины из карантина.

Об этом сообщает его интервью "Украинскому радио".

Премьер отметил, что метро перевозит ежедневно более 2 миллионов человек в трех городах Украины и является источником огромного риска инфицирования коронавирусом. Поэтому открытие этого вида транспорта предполагается в два этапа. 

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Первый шаг запуска метро начнется на третьем из пяти этапов выхода страны из карантина, которые предусмотрены планом правительства. На этой стадии метрополитен заработает для "отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями".

На четвертом, предпоследнем этапе завершения карантина в Украине метрополитен уже будет работать в обычном режиме.

"Итак, метро - это предпоследний этап завершения карантинных мероприятий в связи с высокой вероятностью, нагрузкой, таким фактором, как возможность заражения в метро, быстрого распространения эпидемии в крупных городах".

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Украина, Кабмин, Метро, Карантин.
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