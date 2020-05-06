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В Украине меняются условия карантина: что изменится с 11 мая

В Украине меняются условия карантина: что изменится с 11 мая
11:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Всем открывшимся после 11 мая учреждения позволят работать исключительно при соблюдении противоэпидемических мер.

Всем учреждениям, которые откроются после 11 мая, будет позволено работать исключительно при соблюдении противоэпидемических мер, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

Министр напомнил, что начиная с 11 мая будут изменены условия карантина на территории Украины.

"Мы делаем смягчение по сравнению с тем, что у нас существует на сегодняшний день. Будет разрешено прогуливаться парками, скверами, зонами отдыха, начнут работать учреждения розничной торговли непродовольственными товарами, кроме зон развлечений, зон питания в торгово-развлекательных центрах. Также начнут работать учреждения питания на вынос, начнут работать летние площадки кафе и ресторанов, которые находятся под открытым небом", - сказал Степанов.

Он также отметил, что будет разрешено возобновить тренировки спортивных команд на спортивных базах, возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, аудиторы, стоматологи, юристы, адвокаты, нотариусы.

Минздрав: Регионы с высокой заболеваемостью COVID-19 пойдут на "адаптивный карантин"

"Весь этот перечень может работать исключительно при условии соблюдения тех ограничений, которые стоят с точки зрения карантинных противоэпидемических мер - это соблюдение дистанции, масочного режима, других мер, которые так необходимы для нераспространения этой болезни", - подчеркнул министр

Ранее сообщалось, что Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, однако с некоторыми ослаблениями, которые начнут действовать с 11 мая.

После 11 мая правительство будет использовать инструмент адаптивного регионального карантина.

По данным Минздрава на 6 мая, в Украине коронавирусом заразились 13 184 человека, из них 2097 выздоровели и 327 умерли.

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Минздрав, Карантин, Коронавирус, Максим Степанов.
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