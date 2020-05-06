Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 13 000

Новости Украины:В Украине за минувшие сутки 487 новых случаев Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 118 выздоровели.

В Украине снова увеличился суточный прирост заражения Covid-19: по данным Минздрава, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 487 человек, 11 больных умерли, 118 человек выздоровели, всего число инфицированных на 6 мая составляет 13 184 человека.

Во вторник, 5 мая, пророст инфицированных составил 366 человек, днем ранее сообщалось о 418 новых случаях заболевания Covid-19, на утро 3 мая было 502 новых заболевших.

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 487 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 24 у детей и 72 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 118 человек. Выздоровели за сутки 118 человек, умерли 11 человек", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в среду.

По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 13 184 человека (905 детей , 2251 медик) , из них - 327 летальных. 2 097 человек выздоровели.

Статистика по регионам:

Винницкая - 472

Волынская - 359

Днепропетровская - 586

Донецкая - 85

Житомирская - 456

Закарпатская - 572

Запорожская - 298

Ивано-Франковская - 1037

Кировоградская - 402

Киев - 1651

Киевская область - 891

Львовская - 553

Луганская - 42

Николаевская - 165

Одесская - 505

Полтавская - 232

Ровенская - 787

Сумская - 130

Тернопольская - 935

Харьковская - 403

Херсонская - 143

Хмельницкая - 134

Черновицкая - 1985

Черкасская - 314

Черниговская - 65

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки подтверждено в Днепропетровской области - 90, Львовской - 39 , Черновицкой - 37 , в Киеве – 68 случаев.

Напомним, что количество заболевших COVID-19 в мире превысило 3.66 млн, из них на США приходится 1 млн. Умерли 257 288 человек, выздоровели - 1,19 млн.

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