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Среда, 06.05.2020
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Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 13 000

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Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 13 000
09:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины:В Украине за минувшие сутки 487 новых случаев Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 118 выздоровели.

В Украине снова увеличился суточный прирост заражения Covid-19: по данным Минздрава, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 487 человек, 11 больных умерли, 118 человек выздоровели, всего число инфицированных на 6 мая составляет 13 184 человека.

Во вторник, 5 мая, пророст инфицированных составил 366 человек, днем ранее сообщалось о 418 новых случаях заболевания Covid-19, на утро 3 мая было 502 новых заболевших.

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 487 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 24 у детей и 72 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 118 человек. Выздоровели за сутки 118 человек, умерли 11 человек", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в среду.

По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 13 184 человека (905 детей , 2251 медик) , из них - 327 летальных. 2 097 человек выздоровели.

Статистика по регионам:

  • Винницкая - 472
  • Волынская - 359
  • Днепропетровская - 586
  • Донецкая - 85
  • Житомирская - 456
  • Закарпатская - 572
  • Запорожская - 298
  • Ивано-Франковская - 1037
  • Кировоградская - 402
  • Киев - 1651
  • Киевская область - 891
  • Львовская - 553
  • Луганская - 42
  • Николаевская - 165
  • Одесская - 505
  • Полтавская - 232
  • Ровенская - 787
  • Сумская - 130
  • Тернопольская - 935
  • Харьковская - 403
  • Херсонская - 143
  • Хмельницкая - 134
  • Черновицкая - 1985
  • Черкасская - 314
  • Черниговская - 65

На Львовщине рекордное количество больных COVID-19: за сутки - 39 новых случаев

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки подтверждено в Днепропетровской области - 90, Львовской - 39 , Черновицкой - 37 , в Киеве – 68 случаев.

Напомним, что количество заболевших COVID-19 в мире превысило 3.66 млн, из них на США приходится 1 млн. Умерли 257 288 человек, выздоровели - 1,19 млн.

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