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Пандемия Covid-19: в мире - более 3,7 миллиона зараженных коронавирусом

Пандемия Covid-19: в мире - более 3,7 миллиона зараженных коронавирусом
08:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Число жертв коронавируса в мире превысило 258 тыс. человек, инфицировано более 3,7 млн.

По состоянию на утро 6 мая в мире зафиксировано 3 727 802 случая коронавируса, в частности 258 339 летальных исхода, и 1 242 388 людей выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

COVID-19 распространился на 212 стран мира, за сутки было обнаружено 3 284 новых случая, а также зафиксировано 312 новых смертей.

Лидером заболеваемости остаются США, где зафиксировано 1 237 633 случая, из них 72 271 смертельных и 200 628 выздоровлений.

В Испании и Италии зафиксировано 250 561 и 213 013 случаев коронавируса соответственно.

В Великобритании в настоящее время зарегистрировано 194 990 случаев, из них 29 427 смертей.

Наибольшее число новых случаев за последние сутки было зафиксировано в Бразилии — 1 238 (всего 115 953), а также в Мексике, где обнаружили 1 120 новых случаев (26 025 всего), и 236 новых смерти (2 507 всего).

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

В Украине по состоянию на 5 мая зафиксировано 366 новых случаев Covid-19, общее число зараженных — 12 697 человек. Жертвами коронавируса стали уже 316 заболевших, 1875 пациентов выздоровели.

Напомним, глава ВОЗ уверяет, что пандемия завершится нескоро. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа инфицированных коронавирусом COVID-19 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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