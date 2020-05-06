Коронавирус в США: число заболевших на COVID-19 превысило 1,2 миллиона человек

Новости мира:Число инфицированных COVID-19 в США превысило 1,2 млн, число жертв - 70 тыс.

В Соединенных Штатах по состоянию на 02:30 общее число инфицированных коронавирусом достигло 1 млн 203 тыс. 502 человек

Об этом сообщил университет Джонса Хопкинса.

По его данным, с начала распространения инфекции в США от вызываемых коронавирусом заболеваний скончались 71 тыс. 22 человека, излечились - 190 тыс.

Всего в мире насчитывается 3 млн 659 тыс. 271 заболевший и 256 тыс. 894 жертвы COVID-19, излечились более 1 млн 197 тыс.

Как сообщалось, по состоянию на утро 5 мая в Украине зафиксировано 12 697 случаев COVID-19, из них 316 летальных, а 1875 человек выздоровели. За сутки зафиксировано 366 новых случаев.