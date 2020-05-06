COVID-19 в Африке: Франция выделит почти €800 миллионов для борьбы с пандемией

Новости мира:Франция даст почти €800 миллионов на борьбу с COVID-19 в Африке.

Франция привлечет €794 миллионов для противостояния пандемии коронавируса в странах Африки.

Об этом говорится в заявлении МИД Франции, обнародованном на официальной странице в Twitter.

"#Covid19 Франция привлекает 794 млн евро, чтобы помочь Африке справиться с пандемией в четырех основных сферах: здравоохранение, научные исследования, гуманитарная и экономическая отрасли", - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, ВОЗ серьезно обеспокоена ростом количества инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии, поэтому говорить о завершении пандемии коронавируса SARS-CoV-2 пока не приходится. На Африканском континенте болезнь распространяется медленнее, чем в Азии или Европе, но окно возможностей сужается ежедневно.

В ВОЗ подсчитали, что количество заболеваний COVID-19 в Африке может увеличиться до 10 миллионов за полгода. После медленного начала зарегистрировано внезапное увеличение количества заболеваний, их уровень подскочил на протяжении последней недели на более чем 40%. Статистика свидетельствует о более 40 тысяч больных и 1 600 умерших.