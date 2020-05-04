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Минздрав: Регионы с высокой заболеваемостью COVID-19 пойдут на "адаптивный карантин"

Минздрав: Регионы с высокой заболеваемостью COVID-19 пойдут на "адаптивный карантин"
15:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Степанов отметил, что Украина находится в состоянии карантина более 50 дней и "карантин начинает очень сильно влиять на экономику".

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что области с высокой заболеваемостью пойдут на "адаптивный карантин" после снятия определенных ограничений 11 мая, а если будет негативная тенденция, то ограничения вернут.

"Хотим предложить критерий адаптивного карантина. У нас есть некоторые области - Черновицкая, Ивано-Франковская, где очень высокий уровень заболеваемости.

Мы не можем себе позволить там открытие такое же как и в других областях и мы считаем, что надо вводить механизм адаптивного карантина, если где-то мы открываем большую палитру средств торговли, то где-то - это будет меньше

Мы будем дальше анализировать ситуацию, если мы увидим негативную тенденцию, то ограничения будем сужать", - сказал он на внеочередном заседании правительства в понедельник

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Напомним, с 11 мая в Украине отменили ряд ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. С 11 мая откроются парки, скверы, зоны отдыха; салоны красоты, парикмахерские; оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ; заведения общественного питания на вынос; летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности; музеи, библиотеки; тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах; сервисы бытовой техники; стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы и т.д.

В то же время, карантин и другие ограничения в Украине продлили до 22 мая.

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Минздрав, Максим Степанов, Covid-19, Адаптивный карантин.
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