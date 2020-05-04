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Кабмин разрешит работу летних площадок кафе и ресторанов

Кабмин разрешит работу летних площадок кафе и ресторанов
13:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Правительство разрешит работу летних площадок кафе и ресторанов в Украине с 11 мая.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство разрешит работу летних площадок кафе и ресторанов с 11 мая.

"Мы разрешим работу учреждений общественного питания на вынос, работу летних площадок кафе и ресторанов, которые размещены под открытым небом в учреждениях, которые зарегистрированы как операторы мощности", - сказал он на внеочередном заседании правительства в понедельник.

По его словам, это позволит органам местного самоуправления контролировать противоэпидемиологическую ситуацию.

С 11 мая также планируется послабления по открытию парков, скверов, зон отдыха, салонов красоты, парикмахерских с передерживанием ряда условий противоэпидемиологической ситуации.

Кроме того, будет разрешена работа объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), музеев, библиотек, стоматология, нотариусы, аудиторы, адвокаты и сервисы бытовых услуг.

По состоянию на 4 мая, по данным ЦОЗ, в Украине лабораторно подтверждены 12 331 случай COVID-19, в частности 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.

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Кабмин, Карантин, Кафе, Рестораны, Денис Шмыгаль.
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