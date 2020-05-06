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Черное золото: стоимость нефти Brent превысила $32 за баррель

Черное золото: стоимость нефти Brent превысила $32 за баррель
16:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: sq.com.ua

Новости Бизнеса:Нефть постепенно дорожает после мартовского и апрельского обвалов, вслед за вступлением в силу новой сделки ОПЕК+ об ограничении добычи.

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE стоимость июльских фьючерсов на баррель североморской марки Brent превысила 32 доллара.

Об этом сообщает РБК.

"К 8:30 стоимость контракта стабилизировалась в районе 31 доллара", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что июньские фьючерсы на техасскую нефть WTI торгуются на уровне 24,68 доллара за баррель. С начала торгов 6 мая максимум был зафиксирован на уровне 26,08 доллара.

"Цены на нефть начали постепенно расти после мартовского и апрельского обвалов с 1 мая, вслед за вступлением в силу новой сделки ОПЕК+ об ограничении добычи. На первом этапе, до июля, соглашение предусматривает суммарное сокращение ее участниками добычи на 9,7 миллиона баррелей/сутки, что стало рекордным снижением за всю историю", - подчеркивает издание.

Как сообщалось, с начала марта стоимость нефти марки Brent сократилась более чем на 50%. Спрос на нефть снижается с начала года из-за распространения коронавируса и карантинных мер во всем мире. 

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Дополнительное негативное влияние на цены в начале марта оказала новость о том, что участники сделки по ограничению добычи ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению в отношении дальнейшего регулирования производства сырья.

Цена американской марки нефти West Texas Intermediate (WTI) в понедельник, 20 апреля, впервые с 1999 года опустилась ниже 15 долларов за баррель. В некоторые дни цена на нефть достигала отрицательных значений.

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Нефть, Цены, Финансы.
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