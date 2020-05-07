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Для украинской армии начнут серийное производство ракетной системы "Ольха-М"

Для украинской армии начнут серийное производство ракетной системы "Ольха-М"
11:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Укроборонпром

Новости Бизнеса:В государственном концерне "Укроборонпром" планируют начать серийное производство отечественного ракетного комплекса "Ольха-М" с 2021 года.

Испытания ракеты "Ольха-М" находятся на завершающей стадии, ее серийное производство планируется с 2021 года. Об этом сообщает госконцерн "Укроборонпром" в Facebook

"Для Укроборонпрома ракетная программа - в приоритете... К 2020 году запланировано продолжение проведения испытаний в соответствии с календарным планом выполнения опытно-конструкторской работы, который содержит информацию с ограниченным доступом. Испытания "Ольхи-М" проходят в рамках принятия этой новой системы на вооружение ВСУ. В апреле состоялись уже вторые успешные испытания ракеты. Во 2-м квартале 2020 года запланировано проведение завершающего этапа испытаний", - говорится в сообщении.

Концерн отмечает, что Минобороны Украины выделило средства для проведения указанных испытаний. После проведения этих испытаний Минобороны должно в кратчайшие сроки поставить изделие "Ольха-М" на вооружение ВСУ. Прогнозируется, что с 2021 года начнется ее серийное производство.

В Одесской области прошли испытания ракеты "Ольха-М" (Видео)

Как сообщалось, "Ольха-М" - проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу.

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Армия, Укроборонпром, ВСУ, Ракетный комплекс, Ольха-М.
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