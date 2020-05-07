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ПФУ направил на выплаты майских пенсий еще 2,8 млрд

ПФУ направил на выплаты майских пенсий еще 2,8 млрд
15:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НБУ

Новости Бизнеса:В Украине Пенсионный фонд направил на выплату пенсий в мае еще 2,8 миллиардов.

Пенсионный фонд Украины направил на выплату пенсий мая еще 2,8 миллиарда гривень.

Об этом информирует Пенсионный фонд в Facebook.

"07 мая 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая. На пенсионные выплаты направлено 2,8 миллиарда гривень. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 11,5 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

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В ведомстве напоминают, что выплата пенсий будет проведена в назначенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсию зачислят на счет в банке, а тем, кто избрал АО "Укрпочта", пенсии почтальоны доставят домой.

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Украина, Финансы, Пенсии, Выплаты.
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