Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Президент Украины назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
Президент Украины назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
Ослабление мер: В столице завтра откроют 13 рынков
Ослабление мер: В столице завтра откроют 13 рынков
Шевченко: Мы смогли привить сборной Украины менталитет победителей
Шевченко: Мы смогли привить сборной Украины менталитет победителей
Как сесть на шпагат: профессиональный урок от Анны Ризатдиновой (Видео)
Как сесть на шпагат: профессиональный урок от Анны Ризатдиновой (Видео)

Представитель Украины в МВФ рассказал о программе stand-by

Представитель Украины в МВФ рассказал о программе stand-by
00:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован рассказал, по какой программе Украине легче получить $5 млрд .

Получить $5 млрд от МВФ в 2020-21гг по программе stand-by легче, чем по программе EFF, сообщил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

"В рамках новой программы stand-by мы обсуждаем в течение следующих 18 месяцев получение тех же $5 млрд от МВФ... Более того, как я сказал, условия получения этих средств в течение 2020-2021 годов легче, чем получение тех же $5 млрд в рамках программы EFF, так как не требует "титанических" усилий по продвижению структурных реформ", - написал Раскован в "Фейсбук" в четверг вечером.

По его словам, в сложившихся глобальных условиях неопределенности Фонд понимает, что странам очень сложно планировать структурные реформы на несколько лет вперед.

Борьба с последствиями пандемии: МВФ и Грузия согласовали транш на 200 миллионов

"Это проблема для многих правительств, не только для Правительства Дениса Шмыгаля. И решение смены програм не является специфическим решением Фонда для Украины – пока что в целом это позиция Фонда во многих странах. Она может поменяться, но за последние 2 месяца МВФ не утвердил ни одной новой программы EFF", - пояснил представитель Украины в МВФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВФ, Stand by, EFF, Владислав Рашкован.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "В Украине растет угроза реванша": участники Революции достоинства обратились к Зеленскому
02 В Украине за сутки зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19
03 И кишечник будет здоровый: самые полезные напитки для иммунитета
04 Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать
05 Как в "Терминаторе": китайским ученым удалось создать жидкий метал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая
Пандемия Covid-19: в Швеции умерли более 3 тыс человек
Пандемия Covid-19: в Швеции умерли более 3 тыс человек
Франция вскоре открывает почти все школы
Франция вскоре открывает почти все школы
&quot;Ты моя слабость&quot;: Эми Адамс показала трогательные свадебные снимки (Фото)
Актриса Эми Адамс поделилась с поклонниками свадебными фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь