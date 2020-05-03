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Борьба с последствиями пандемии: МВФ и Грузия согласовали транш на 200 миллионов

Борьба с последствиями пандемии: МВФ и Грузия согласовали транш на 200 миллионов
15:54 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости мира:МВФ выделит Грузии 200 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.

Международный валютный фонд решил выделить Грузии транш на сумму 200 миллионов долларов на поддержку экономики, пострадавшей от влияния коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Финансирование будет предоставлено для обеспечения макроэкономической стабильности, оказания помощи сфере здравоохранения и поддержки платежного баланса.

"Ожидается, что пандемия окажет значительное влияние на экономику Грузии, нарушая позитивную экономическую траекторию прошлых лет", - говорится в заявлении фонда.

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В прошлом месяце в МВФ заявили, что ожидают, сокращения ВВП Грузии на 4% в 2020 году, однако фонд не прогнозирует восстановления роста на уровне 4% в 2021.

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Все по теме:

Грузия, МФВ, Covid-19.
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