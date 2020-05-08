Прибыль за прошлый год: НБУ перечислил в Госбюджет почти 43 млрд

Новости Бизнеса:Для борьбы с коронавирусом Нацбанки перечислил около 43 млрд гривен в Госбюджет.

Национальный банк Украины перечислил в Государственный бюджет почти 43 млрд грн своей прибыли за 2019 год. Эти средства направлены на борьбу с коронавирусом, на поддержку бизнеса и граждан.

Об этом сообщает годовой отчет Нацбанка за 2019 год.

"Национальный банк перечислил 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год в Государственный бюджет. Это на 2 млрд грн больше, чем планировалось государственным бюджетом на 2020 год. Вся сумма прибыли была перечислена сразу. На Госбюджет этого года ложится значительная финансовая тяжесть борьбы с коронавирусом в стране, поддержка бизнеса и граждан, которые больше всего страдают от ограничительных мер", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, что Нацбанк снизил учетную ставку с 18 до 13,5% в 2019 году, а также договорился о дальнейшем тесном сотрудничестве с правительством.