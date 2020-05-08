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Нацбанк: украинцы стали брать больше кредитов на потребительские нужды

Нацбанк: украинцы стали брать больше кредитов на потребительские нужды
14:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:В связи с карантном украинцы стали больше кредитов брать на потребительские нужды.

Украинцы стали больше доверять банкам, поэтому гривневые и валютные вклады существенно выросли, в то же время гривневое кредитование граждан на потребительские нужды по итогам года выросло почти на треть - на 31%.

Об этом сообщает годовой отчет Нацбанка за 2019 год.

"Гривневые средства граждан в банках за прошлый год увеличились на 17,5%, валютные вклады - на 15,4%. Гривневые средства бизнеса в банках за год выросли на 19,5%, валютные средства - на 48,4%", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что банки готовы постепенно возобновлять кредитование бизнеса.

"Гривневое кредитования граждан на потребительские нужды по итогам года выросло почти на треть - на 31%. Также росло кредитование на покупку недвижимости - на 13,4%. Причины роста - рост доходов граждан из одного банка и высокая доходность таких услуг для банков с другой. В то же время чистые гривневые кредиты бизнеса за прошлый год сократились на 6,2%", - сообщает регулятор.

Сообщается, что смягчение монетарной политики в течение 2019 года способствовало удешевлению кредитов. Ставки по гривневым кредитам бизнеса начали снижаться в конце года. В течение IV квартала - на 2,4 в. п. до 15,7% годовых. Впрочем, стоимость кредитов для физических лиц оставалась высокой.

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Как сообщалось, что в 2019 году Нацбанк снизил учетную ставку на 4,5%.

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НБУ, Украина, Банки, Кредиты.
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