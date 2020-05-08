Надбавка медикам в 300%: Минздрав выяснит, что в регионах пошло не так

Новости Бизнеса:Министерство здравоохранения в пятницу выяснит ситуацию с доплатами медикам, борющимся с COVID-19

Министерство здравоохранения промониторит, каким образом происходили доплаты медикам в размере 300 процентов за март в каждом регионе.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на брифинге в пятницу.

"Я хочу подчеркнуть, что Минздрав готов стать адвокатом всех врачей, которые в марте работали с подтвержденными случаями коронавируса. И мы обязательно проконтролируем и промониторим, каким образом происходили эти выплаты в каждом из регионов", - сказала Шаталова.

Она отметила, что все средства были направлены в регионы. "Сегодня мы, надеюсь, к концу дня выясним, что там происходит и каким образом", - добавила Шаталова.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время совещания у Президента 6 мая, что всем медицинским работникам, которые не получили доплаты в размере 300 процентов за март, средства должны быть выплачены до конца дня пятницы, 8 мая.

Он сообщил, что средства в полном объеме были перечислены в регионы, включая учет доплат в 300%. Однако в основном местные власти считали доплаты от оклада, а не от отработанного времени, используя не постановление Кабинета министров, а решение Министерства социальной политики с 2003 года. Поэтому, даже имея деньги для выплат, региональная власть не смогла осуществить необходимые доплаты врачам, которые работают с больными COVID-19.

В Украине на 8 мая зафиксировано 1 4195 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 504 в сутки.