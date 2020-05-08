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Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 14 000
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В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 14 000

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В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 14 000
09:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Украине за минувшие сутки 504 новых случая Covid-19, 21 ранее заболевший умер, 310 выздоровели.

На 504 человека возросло за минувшие сутки количество заболевших Covid-19 в Украине, это меньше предыдущего дня (507), 310 человек выздоровели, а 21 ранее заболевший скончался, всего число инфицированных на 8 мая составляет 14 195 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в пятницу.

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 504 новых случа заболевания коронавирусной инфекцией, из них 44 у детей и 98 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 237 человек. Выздоровели за сутки рекордное количество 310 человек, однако 21 пациент умер человек", - сказал Степанов.

По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 14 195 человек. (977 детей , 2758 медиков) , из них - 361 летальных, 2 706 человек выздоровели.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области - 65 , Черновицкой - 49 , Закарпатской – 44 областях, в Киеве – 46 случаев.

"Всего в Украине ПЦР-тестирование проводят 59 лабораторий с разной формой собственности. Больше всего исследований проводят Черновцы, Тернополь, Винница, Херсон и Черкассы - это обусловлено количеством заболеваний. В зависимости от нагрузок на лабораторию иногда ПЦР-тестирования ожидают до 3-4 дней максимум", - сказал он.

В четверг, 7 мая, прирост инфицированных составил 507 человек, днем ранее сообщалось о 487 новых случаях заболевания Covid-19, на утро 5 мая было 366 новых заболевших.

Как сообщалось, в четверг, 7 мая, Кабинет министров опубликовал постановление о послаблениях карантинных ограничений в Украине с 11 мая.  С 11 мая можно будет гулять в парках, заработают салоны красоты и рестораны. Закрытыми остаются учебные заведения, зоны развлечений, ТРЦ, спортивные и детские площадки. 

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