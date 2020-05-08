Карантин смягчают с 11 мая: что откроется на первом этапе и какие запреты при этом останутся

Новости Украины:С 11 мая, спустя почти два месяца после введения карантина, Украина начнет из него выходить - хотя большинство строгих ограничений будут действовать еще как минимум до 22 мая.

Стабильная ситуация с заболеваемостью позволяет с 11 мая начать смягчение карантинных мероприятий. С 11 мая можно будет гулять в парках, заработают салоны красоты и рестораны.

В четверг, 7 мая, Кабинет министров опубликовал постановление о послаблениях карантинных ограничений в Украине с 11 мая. С 11 мая можно будет гулять в парках, заработают салоны красоты и рестораны. Закрытыми остаются учебные заведения, зоны развлечений, ТРЦ, спортивные и детские площадки.

Посещение парков и детских площадок

Так, с 11 мая правительство разрешило украинцам снова посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны. Посещать детские и спортивные площадки на улицах также позволили. При этом передвигаться по улицам можно только по двое.

Работа магазинов в ТРЦ и заведений общественного питания

С понедельника разрешается работа летних площадок заведений общественного питания и работа заведений на вынос, но с соблюдением социальной дистанции и ограничением по количеству посетителей.

Также правительство разрешило торговлю непродовольственными товарами в магазинах, в частности в тех, что находятся на территории ТРЦ. При этом персонал учреждений должен иметь средства защиты рук, лица и глаз.

Адвокаты, стоматология и салоны красоты

Кабмин разрешил возобновить работу адвокатов, нотариусом, аудиторов, психологов, стоматологических клиник, салонов красоты и парикмахерских с соблюдением противоэпидемических требований. Также разрешается деятельность учреждений бытового обслуживания.

Спортивные тренировки

Правительство разрешило индивидуальные спортивные занятия на улице и учебно-тренировочные сборы спортсменов национальных сборных команд в средствах защиты и с соблюдением санитарных требований.

С понедельника будет возобновлена работа предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов.

Театры, музеи, СМИ и киносъемка

Кабмин решил позволить проводить репетиции в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах, но с участием не более 50 человек. Также с понедельника разрешается работа музеев без посетителей.

Ранее сообщалось, что Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, однако с некоторыми ослаблениями, которые начнут действовать с 11 мая.

После 11 мая правительство будет использовать инструмент адаптивного регионального карантина.

По данным Минздрава на 6 мая, в Украине коронавирусом заразились 13 184 человека, из них 2097 выздоровели и 327 умерли.