Карантин смягчают с 11 мая: что откроется на первом этапе и какие запреты при этом останутся

Стабильная ситуация с заболеваемостью позволяет с 11 мая начать смягчение карантинных мероприятий. С 11 мая можно будет гулять в парках, заработают салоны красоты и рестораны.
В четверг, 7 мая, Кабинет министров опубликовал постановление о послаблениях карантинных ограничений в Украине с 11 мая. С 11 мая можно будет гулять в парках, заработают салоны красоты и рестораны. Закрытыми остаются учебные заведения, зоны развлечений, ТРЦ, спортивные и детские площадки.
Посещение парков и детских площадок
Так, с 11 мая правительство разрешило украинцам снова посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны. Посещать детские и спортивные площадки на улицах также позволили. При этом передвигаться по улицам можно только по двое.
Работа магазинов в ТРЦ и заведений общественного питания
С понедельника разрешается работа летних площадок заведений общественного питания и работа заведений на вынос, но с соблюдением социальной дистанции и ограничением по количеству посетителей.
Также правительство разрешило торговлю непродовольственными товарами в магазинах, в частности в тех, что находятся на территории ТРЦ. При этом персонал учреждений должен иметь средства защиты рук, лица и глаз.
Адвокаты, стоматология и салоны красоты
Кабмин разрешил возобновить работу адвокатов, нотариусом, аудиторов, психологов, стоматологических клиник, салонов красоты и парикмахерских с соблюдением противоэпидемических требований. Также разрешается деятельность учреждений бытового обслуживания.
Спортивные тренировки
Правительство разрешило индивидуальные спортивные занятия на улице и учебно-тренировочные сборы спортсменов национальных сборных команд в средствах защиты и с соблюдением санитарных требований.
С понедельника будет возобновлена работа предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов.
Театры, музеи, СМИ и киносъемка
Кабмин решил позволить проводить репетиции в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах, но с участием не более 50 человек. Также с понедельника разрешается работа музеев без посетителей.
Ранее сообщалось, что Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, однако с некоторыми ослаблениями, которые начнут действовать с 11 мая.
После 11 мая правительство будет использовать инструмент адаптивного регионального карантина.
По данным Минздрава на 6 мая, в Украине коронавирусом заразились 13 184 человека, из них 2097 выздоровели и 327 умерли.