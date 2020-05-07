Шмыгаль: Метро не откроют до 22 мая

Новости Украины:Денис Шмыгаль сообщил, что по плану, который наработал правительство, открытие метрополитена не может произойти до 22 мая.

По плану, который наработало правительство, открытие метрополитена в Украине не может произойти до 22 мая. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании под председательством Президента, передает пресс-служба ОПУ.

"На совещании поднимался вопрос запуска транспорта, в том числе - метрополитена. Денис Шмыгаль сообщил, что по плану, который наработало правительство, открытие метрополитена не может произойти до 22 мая", - сообщили в Офисе.

Как пояснили в ОПУ, цитируя Шмыгаля, ранний запуск общественного транспорта грозит распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась.

Добавим, ограничения на работу общественного транспорта в Украине ввели в рамках карантина на фоне ситуации с коронавирусом. Карантин ввели 12 марта и пока продлили до 22 мая.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что каждый город должен адаптивно и разумно подходить к обеспечению работы общественного транспорта.