В Украине за сутки зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19

Новости Украины:В Украине за минувшие сутки 507 новых случаев заболевания Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 299 выздоровели, 10 955 активных случаев.

507 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 13 человек из числа ранее заболевших скончались, 299 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 487 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 5 мая – о 366 новых заболевших.

"За минувшие сутки заболело 507 человек, из них 28 детей и 109 медицинских работников. Было госпитализировано 313 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев. Но при этом хорошая новость - 299 пациентов выздоровели", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в четверг.

При этом, по его словам, с начала пандемии в Украине был зафиксирован 13 691 случай заболевания коронавирусной болезнью, однако 2 396 заболевших уже выздоровели, а 340 скончались. Таким образом, в настоящее время количество болеющих Covid-19 в Украине составляет 10 955.

Вместе с тем, согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, за минувшие сутки направлено на амбулаторное лечение было 194 человека, в том числе 19 детей и 81 медработник (с начала пандемии оно было назначено 9 498 пациентам, из них 763 ребенка и 2 193 медицинских работника).

В целом случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 485 (251 выздоровели)

Волынская обл. - 393 (109 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 624 (73 выздоровели)

Донецкая обл. - 89 (16 выздоровели)

Житомирская обл. - 468 (43 выздоровели)

Закарпатская обл. - 600 (86 выздоровели)

Запорожская обл. - 300 (104 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1055 (126 выздоровели)

г. Киев - 1675 (110 выздоровели)

Киевская обл. - 916 (103 выздоровели)

Кировоградская обл. - 403 (189 выздоровели)

Луганская обл. - 42 (11 выздоровели)

Львовская обл. - 595 (128 выздоровели)

Николаевская обл. - 171 (35 выздоровели)

Одесская обл. - 568 (23 выздоровели)

Полтавская обл. - 236 (81 выздоровели)

Ровенская обл. - 817 (120 выздоровели)

Сумская обл. - 131 (63 выздоровели)

Тернопольская обл. - 951 (211 выздоровели)

Харьковская обл. - 448 (49 выздоровели)

Херсонская обл. - 146 (62 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 138 (35 выздоровели)

Черкасская обл. - 324 (101 выздоровел)

Черновицкая обл. - 2048 (258 выздоровели)

Черниговская обл. - 68 (9 выздоровели).

На госпитализацию за сутки было направлено 313 человек, в том числе 9 детей и 28 медработников (с начала пандемии госпитализация была назначена 4 193 пациентам, из них 170 детей и 467 медицинских работников). Из них к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключили 9 человек (с начала пандемии – 178, в том числе один ребенок и 15 медиков).

Из общего количества подтвержденного 13 691 заболевания Covid-19 он выявлен у 933 детей и 2 660 медиков. Из 340 умерших - 19 медработников, из 2 396 выздоровевших – 563. Лабораторно исследовано 151 569 образцов методом ПЦР.

Напомним, по состоянию на утро четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 263 831 человек.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)

ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях

Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины