Минфин: поддержка Украины со стороны МВФ не изменится и составит $5 млрд

Новости Бизнеса:По словам главы Минфина, скорее всего финансирование будет выделено в рамках короткой программы кредитования stand-by.

Объем финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда (МВФ) не изменится и составит 5 млрд долл. США.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время онлайн-заседания Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Вопрос модальности программы (с МВФ - УНИАН) еще обсуждается, но есть риск, что программа кредитования будет действительно stand-by. Разница в том, что эта программа более короткая на 1,5 года, тогда как EFF - 3 года (программа расширенного финансирования). Сумма средств на 2020-2021 годы остается неизменной для Украины в размере пяти миллиардов долларов США", - сказал Марченко.

Как сообщалось, ранее в Минфине сообщили, что сейчас правительство продолжает переговоры с МВФ, а их завершение ожидается на следующей неделе, до 15 мая.

Спикер Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что фокус переговоров МВФ и Украины сместился на новую программу финансирования, которая поможет справиться с последствиями пандемии в экономике и здравоохранении и может стать резервной, так как украинские власти еще не выполнили условия для получения средств по трехлетней программе расширенного финансирования объемом в 5,5 млрд долл., о которой договорились в декабре 2019 года.