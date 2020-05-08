Госстат: в Украине инфляция в апреле упала до 2,1% в годовом измерении

Новости Бизнеса:В Украине потребительские цены за апрель 2020 года, как и в марте, выросли на 0,8%.

Потребительские цены в Украине в апреле 2020 года, как и в марте, выросли на 0,8%, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

Между тем в апреле 2019 года рост цен был выше – 1%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам апреля-2020 замедлилась до 2,1% с 2,3% по итогам марта, 4,1% – по итогам 2019 года.

Согласно данным Госстата, базовая инфляция в апреле этого года упала до 0,4% после скачка до 1,3% в марте, тогда как до этого она была на отрицательном уровне три месяца подряд. В минувшем апреле базовая инфляция также была на уровне 0,4%, в результате в годовом измерении она осталась на уровне 3,1%.

Нацбанк Украины в конце января улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%, однако в апреле ухудшил этот показатель до 6%.

По оценкам центробанка, по итогам первого полугодия этого года инфляция в годовом измерении составит 4,8%.